PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Футболиста Динамо подозревают в супружеской измене

Перуанского легионера киевского Динамо Карлоса Самбрано подозревают в супружеской измене. Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование, выяснив, что Самбрано отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, распивая спиртные напитки.

Журналисты заподозрили, что Самбрано изменяет своей жене Марсии Суккар, с которой заключил брак в 2017 году и имеет общую трехлетнюю дочь.

Смотрите: Изменял с любовницей на трибунах: операторы поймали фаната на горячем

Только информацию о супружеской измене спортсмена начали активно распространять СМИ, его жена удалила со своей страницы в Instagram все совместные фото и закрыла свои страницы в соцсетях.

Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение футболиста предлагало им денежное вознаграждение за то, что сюжет о развлечениях на яхте не выйдет в эфир.

Ранее Факты ICTV писали, что звезда АПЛ изменял жене с несколькими женщинами.

Источник: Libero

Фото: Dynamo Kyiv

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка