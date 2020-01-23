Футболиста Динамо подозревают в супружеской измене

Перуанского легионера киевского Динамо Карлоса Самбрано подозревают в супружеской измене. Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование, выяснив, что Самбрано отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, распивая спиртные напитки.

Журналисты заподозрили, что Самбрано изменяет своей жене Марсии Суккар, с которой заключил брак в 2017 году и имеет общую трехлетнюю дочь.

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Только информацию о супружеской измене спортсмена начали активно распространять СМИ, его жена удалила со своей страницы в Instagram все совместные фото и закрыла свои страницы в соцсетях.

Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение футболиста предлагало им денежное вознаграждение за то, что сюжет о развлечениях на яхте не выйдет в эфир.

Ранее Факты ICTV писали, что звезда АПЛ изменял жене с несколькими женщинами.

Источник: Libero

Фото: Dynamo Kyiv