Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь – СМИ

На борту вертолета, в результате крушения которого погиб Коби Брайант, была также его дочь Джианна. 13-летняя девочка также погибла.

Они направлялись на баскетбольную тренировку в Лос-Анджелес. Брайант работал со школьной командой Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.

MAMBA SIGHTING! @KobeBryant breaking down the game with his daughter!#NETSonYES LIVE https://t.co/Uz2vJ7EWKX pic.twitter.com/dpO8V6sBRc

— YES Network (@YESNetwork) December 22, 2019