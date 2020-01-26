Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь – СМИ

На борту вертолета, в результате крушения которого погиб Коби Брайант, была также его дочь Джианна. 13-летняя девочка также погибла.
Они направлялись на баскетбольную тренировку в Лос-Анджелес. Брайант работал со школьной командой Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.
MAMBA SIGHTING! @KobeBryant breaking down the game with his daughter!#NETSonYES LIVE https://t.co/Uz2vJ7EWKX pic.twitter.com/dpO8V6sBRc
— YES Network (@YESNetwork) December 22, 2019
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Многие скорбят из-за гибели Брайанта и его дочери. У Стейплз-Центра болельщики собрали мемориал в память о легендарном баскетболисте.
Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.
Источник: TMZ