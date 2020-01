На музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта

Церемония вручения самой престижной музыкальной премии Grammy 2020 в Лос-Анджелесе началась с минуты молчания в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, который погиб 26 января в авиакатастрофе.

Церемония вручения премии прошла в Staples Center, где играет Лос-Анджелес Лейкерс, за который Брайант провел 20 сезонов.

Певица и ведущая премии Алиша Киз в своей речи отметила, что сейчас они с разбитыми сердцами стоят в доме, который построил Брайант.

— Коби Брайант, его дочь и все, кто разбились, в наших сердцах, и я призываю всех подумать о них, поделиться своей поддержкой и силами с семьями погибших. Никогда не думала, что так придется начать шоу. И я хочу сделать хоть что-то, что сможет показать то, что мы чувствуем сейчас, – сказала со сцены Киз.

“We are literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built.” Host @aliciakeys pays tribute to Kobe Bryant, his daughter and their family during her opening monologue at the #Grammys https://t.co/0BNpfw9wWV pic.twitter.com/9VzWZa2M8S — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

После минуты молчания певица вместе с американской группой Boyz II Men исполнили композицию It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.

“We love you Kobe.” @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Напомним, в результате авиакатастрофы вместе с Коби Брайантом погибло еще восемь человек, среди которых 13-летняя дочь баскетболиста Джианна-Мария.

Смерть Брайанта стала настоящим шоком для его бывших партнеров, тех, кто его знал лично, и фанатов. Весь мир скорбит в связи с гибелью Коби Брайанта. Свои соболезнования выразили украинские спортсмены.

