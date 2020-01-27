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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

На музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта

Церемония вручения самой престижной музыкальной премии Grammy 2020 в Лос-Анджелесе началась с минуты молчания в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, который погиб 26 января в авиакатастрофе.

Церемония вручения премии прошла в Staples Center, где играет Лос-Анджелес Лейкерс, за который Брайант провел 20 сезонов.

Смотрите: Видео с моментом падения вертолета с Коби Брайантом

Певица и ведущая премии Алиша Киз в своей речи отметила, что сейчас они с разбитыми сердцами стоят в доме, который построил Брайант.

— Коби Брайант, его дочь и все, кто разбились, в наших сердцах, и я призываю всех подумать о них, поделиться своей поддержкой и силами с семьями погибших. Никогда не думала, что так придется начать шоу. И я хочу сделать хоть что-то, что сможет показать то, что мы чувствуем сейчас, – сказала со сцены Киз.

После минуты молчания певица вместе с американской группой Boyz II Men исполнили композицию It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.

Напомним, в результате авиакатастрофы вместе с Коби Брайантом погибло еще восемь человек, среди которых 13-летняя дочь баскетболиста Джианна-Мария.

Смерть Брайанта стала настоящим шоком для его бывших партнеров, тех, кто его знал лично, и фанатов. Весь мир скорбит в связи с гибелью Коби Брайанта. Свои соболезнования выразили украинские спортсмены.

Скриншот: The Hollywood Reporter

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