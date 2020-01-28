Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

Легенда НБА Коби Брайант и бразильский писатель Пауло Коэльо вместе работали над детской книгой, но из-за смерти спортсмена в авиакатастрофе писатель признался, что удалил черновик книги.

Проект совместной книги Брайанта и Коэльо начали обсуждать еще в 2016 году, когда Коби закончил профессиональную карьеру баскетболиста. К реализации идеи писатель и спортсмен приступили только в 2019 году, но из-за смерти Коби бразилец удалил черновик произведения.

— Я удалил черновик, потому что нет никакого смысла публиковать книгу без Коби. Я бы не смог добавить ничего, что касается его или его семьи, – рассказал Коэльо.

Роман Алхимик Пауло Коэльо была любимой книгой Коби Брайанта.

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Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате падения частного вертолета Sikorsky S-56. Вместе с баскетболистом в катастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще восемь человек.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о вертолете Sikorsky S-76, на котором разбился Коби Брайант.