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Факты / Спорт

В вертолете Коби Брайанта не было черного ящика

На месте авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76, в котором разбился легендарный баскетболист НБА Коби Брайант и еще восемь человек, среди которых его 13-летняя дочь, не выявили бортового самописца.

По словам представителя Национального совета транспортной безопасности, пилот использовал iPad, на котором данные о проложенном маршруте, погодные условия и другая информация, которая будет использована в ходе расследования катастрофы.

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Коби Брайант погиб в возрасте 41 года в результате авиакатастрофы частного вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса в городке Калабасас.

Ранее Факты ICTV писали, что стали известны имена всех жертв авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76.

Источник: TMZ

Фото: Getty Images

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