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Определились участники 1/2 финала Australian Open 2020

На Australian Open 2020 сыграли все матчи 1/4 финала турнира, по итогам которых определились нынешние полуфиналисты у женщин и мужчин.

На этой стадии соревнований состоятся следующие матчи:

Женщины:

  • Симона Халеп – Гарбинья Мугуруса
  • Эшли Барти – София Кенин

Мужчины:

  • Роджер Федерер – Новак Джокович
  • Доминик Тим – Александр Зверев

Матчи за выход в финал первого в году турнира серии Grand Slam – Australian Open состоятся завтра, 30 января.

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Прошлогодними победителями Australian Open является сербский теннисист Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.

Фото: Dreamstime

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