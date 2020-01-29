Определились участники 1/2 финала Australian Open 2020

На Australian Open 2020 сыграли все матчи 1/4 финала турнира, по итогам которых определились нынешние полуфиналисты у женщин и мужчин.

На этой стадии соревнований состоятся следующие матчи:

Женщины:

Симона Халеп – Гарбинья Мугуруса

Эшли Барти – София Кенин

Мужчины:

Роджер Федерер – Новак Джокович

Доминик Тим – Александр Зверев

Матчи за выход в финал первого в году турнира серии Grand Slam – Australian Open состоятся завтра, 30 января.

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Прошлогодними победителями Australian Open является сербский теннисист Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.