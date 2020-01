На тренировке мюнхенской Баварии произошла небольшая драка между хавбеком Леоном Горецка и защитником Джеромом Боатенгом.

Инцидент произошел во время двусторонней игры – полузащитник въехал в партнера шипами, хотя мяча не было и в помине. Боатенг не на шутку разозлился и ударил Леона по лицу.

В драку пришлось быстро вмешаться Роберту Левандовски, который разнял мужчин. А главный тренер команды Ханс-Дитер Флик провел с футболистами воспитательную работу.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020