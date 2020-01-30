PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Пышногрудая рефери устроила фотосессию в бикини перед Супербоулом

Пышногрудая итальянская рефери Клаудия Романи с нетерпением ждет финального матча за звание чемпиона НФЛ между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Романи по случаю предстоящего Супербоула устроила себе фотосессию на пляже в розовом бикини.

Читайте: Обворожительная гольфистка из Китая, которая стала секс-символом своего спорта

На снимках девушка лежа позирует с мячом, который предназначен для игры в американский футбол.

Model Claudia Romani posed in a pink bikini on the beach to celebrate Super Bowl 2020

Фотосессия прошла на знаменитом пляже South Beach во Флориде.

The Italian-American model is preparing for the the clash between Kansas City Chiefs and San Francisco 49ers

Будет ли девушка на самом матче, который состоится в Майами на Hard Rock Stadium – неизвестно.

Romani posed at the famous South Beach in Florida holding an NFL ball

Романи имеет право судить матчи Серии А и Серии В. Ранее 37-летняя арбитр встречалась с легендой Милана Филиппо Индзаги. На ее Instagram подписано 1 млн пользователей.

Ранее Факты ICTV рассказывали о сексистский скандал, в который вляпался бельгийский велосипедист Свен Споормейкер. Мужчина раскритиковал журналистку за ее одежду, через которую просветлились соски.

Фото: Claudia Romani, Splash News

Источник: The Sun

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка