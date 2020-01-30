Пышногрудая рефери устроила фотосессию в бикини перед Супербоулом

Пышногрудая итальянская рефери Клаудия Романи с нетерпением ждет финального матча за звание чемпиона НФЛ между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Романи по случаю предстоящего Супербоула устроила себе фотосессию на пляже в розовом бикини.

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На снимках девушка лежа позирует с мячом, который предназначен для игры в американский футбол.

Фотосессия прошла на знаменитом пляже South Beach во Флориде.

Будет ли девушка на самом матче, который состоится в Майами на Hard Rock Stadium – неизвестно.

Романи имеет право судить матчи Серии А и Серии В. Ранее 37-летняя арбитр встречалась с легендой Милана Филиппо Индзаги. На ее Instagram подписано 1 млн пользователей.

Ранее Факты ICTV рассказывали о сексистский скандал, в который вляпался бельгийский велосипедист Свен Споормейкер. Мужчина раскритиковал журналистку за ее одежду, через которую просветлились соски.

Фото: Claudia Romani, Splash News