Боксера Редкача лишили лицензии и наложили штраф за укус соперника

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк в год лишила лицензии украинского боксера Ивана Редкача за укус американца Дэнни Гарсии во время поединка.

Во время боя Редкач укусил Гарсию за плечо. Американец пожаловался рефери на неспортивное поведение оппонента, но тот решил не останавливать бой.

Позже комиссия рассмотрела эпизод и решила принять меры. По решению Атлетической комиссии Редкач оштрафован на сумму в $10 тыс., лишен гонорара за бой и боксерской лицензии сроком на один год.

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Украинец может обжаловать принятое решение в установленном порядке.

Поединок состоялся 26 января на арене Barclays Center в Бруклине. Бой длился 12 раундов и завершился победой Гарсии единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).

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Фото: Boxing Scene