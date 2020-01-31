ЛеБрон Джеймс набил тату в память о Коби Брайанта

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс сделал татуировку, которое посвятил легендарному Коби Брайанту, который погиб в авиакатастрофе 26 января 2020.

ЛеБрон набил на левом бедре изображения Черной мамбы. Пока рисунок еще четко не видно, поскольку он покрыт защитной пленкой.

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Однако издание TMZ предполагает, что на рисунке написано: Kobe 4 Life.

LeBron James Reveals Kobe Bryant Tribute Tattoo https://t.co/oIEYxlIW6u via @TMZ — Jason Jones (@mr_jasonjones) January 30, 2020

Также в память о Брайанте сделал татуировку форвард Лейкерс Энтони Дэвис. Обоим баскетболистам наносила рисунок известный в Лос-Анджелесе мастер тату Ванесса Аурелия.

Черная мамба – прозвище Брайанта, который провел в Лейкерс 20 сезонов.

41-летний Коби Брайант погиб в авиакатастрофе частного самолета Sikorsky S-76 близ Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли еще 8 человек, находившихся на борту, среди которых дочь баскетболиста Джианна.