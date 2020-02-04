Боец UFC Колби Ковингтон вызвал на боксерский бой американского рэпера 50 Cent.

Ковингтон стал гостем шоу Ариэля Хельвани, где и сделал свое заявление.

— Я хочу провести боксерский бой знаменитостей. Я собираюсь связать одну из своих рук за спиной и сразиться с 50 Cent. Я готов поставить $1 млн собственных сбережений на эту встречу, – заявил Ковингтон.

Боец также добавил, что в случае победы пожертвует выигранные средства войскам США.

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В декабре 31-летний Ковингтон в титульном поединке на UFC 245 проиграл нокаутом Камару Усману. После боя 50 Cent в Instagram назвал Колби “расистским куском дерьма” и посмеялся над сломанной челюстью спортсмена.

Напомним, в прошлом году канадский певец Джастин Бибер вызвал на бой в октагоне голливудского актера Тома Круза.