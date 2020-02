Футболисты Баварии превратили лужу в аттракцион

Бавария готовится к противостоянию в рамках 1/8 финала Кубка Германии против Хоффенхама, который состоится 5 февраля.

Несмотря на плодотворные и насыщенные тренировки футболисты мюнхенского клуба нашли время для веселья, а помогли им в этом погодные условия. Из-за ливня у кромки тренировочного поля образовалась огромная лужа.

Футболисты смешно поковзалися в луже, превратив ее в водяную горку и, очевидно изрядно шокировали местного агронома после таких забегов.

Our boys are making the best of some miserable weather in Munich How fun does this look?! #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/NXfOSA9eD2

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 3, 2020