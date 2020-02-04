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Факты / Спорт

Футболисты Баварии превратили лужу в аттракцион

Бавария готовится к противостоянию в рамках 1/8 финала Кубка Германии против Хоффенхама, который состоится 5 февраля.

Несмотря на плодотворные и насыщенные тренировки футболисты мюнхенского клуба нашли время для веселья, а помогли им в этом погодные условия. Из-за ливня у кромки тренировочного поля образовалась огромная лужа.

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Футболисты смешно поковзалися в луже, превратив ее в водяную горку и, очевидно изрядно шокировали местного агронома после таких забегов.

В чемпионате Германии Бавария вырвалась на первое место, обойдя РБ Лейпциг, который в крайнем туре расписал ничью с менхенгладбахской Боруссией.

Напомним, недавно на тренировке мюнхенской Баварии произошла небольшая драка между Леоном Горецкого и Джеромом Боатенгом.

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