Надел на себя кошелек: Мейвезер посетил Супербоул в странном наряде

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер посетил Супербоул 2020 в очень экстравагантном наряде.

Спортсмен пришел на шоу в куртке от Louis Vuitton стоимостью $6,5 тыс. Особенностью куртки является то, что в нее вшито сразу четыре сумки этого же бренда – три спереди и одна сзади.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Feb 2, 2020 at 5:05pm PST

Мейвезер выложил свой образ в Instagram, в котором он был на трибунах Hard Rock Stadium в Майами, но его подписчики не оценили наряд боксера. Одни пользователи писали, что именно так выглядят большие деньги, а другие, что боксер одел на себя кошелек.

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За свою боксерскую карьеру Мейвезер заработал $927 млн.

Победу в Супербоуле впервые с 1969 года одержали Канзас-Сити Чифс, которые сделали невероятный камбэк в четвертой четверти против Сан-Франциско Форти Найнерс.

К слову, во время матча за Супербоул один из болельщиков уснул на стадионе. Его сон назвали самым дорогим в истории.