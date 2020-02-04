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Факты / Спорт

Надел на себя кошелек: Мейвезер посетил Супербоул в странном наряде

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер посетил Супербоул 2020 в очень экстравагантном наряде.

Спортсмен пришел на шоу в куртке от Louis Vuitton стоимостью $6,5 тыс. Особенностью куртки является то, что в нее вшито сразу четыре сумки этого же бренда – три спереди и одна сзади.

 

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Мейвезер выложил свой образ в Instagram, в котором он был на трибунах Hard Rock Stadium в Майами, но его подписчики не оценили наряд боксера. Одни пользователи писали, что именно так выглядят большие деньги, а другие, что боксер одел на себя кошелек.

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За свою боксерскую карьеру Мейвезер заработал $927 млн.

Победу в Супербоуле впервые с 1969 года одержали Канзас-Сити Чифс, которые сделали невероятный камбэк в четвертой четверти против Сан-Франциско Форти Найнерс.

К слову, во время матча за Супербоул один из болельщиков уснул на стадионе. Его сон назвали самым дорогим в истории.

Фото: Dreamstime

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