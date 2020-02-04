Руководитель Дипломированного института управления (CMI) Энн Франк выступила с инициативой ограничить для сотрудников компании общения на работе на тему футбола.

По мнению женщины, подобные разговоры ограничивают права далеких от мира спорта сотрудниц компаний.

— Многие женщины чувствуют себя обделенными. Они не следят за такими видами спорта, как футбол и крикет, и им не нравится, когда их заставляют говорить о спорте или, наоборот, не втягивают в беседу. Я ничего не имею против любителей спорта, это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются сторонниками спорта, – заявила Франк.

Франк не считает, что разговоры о спорте должны быть запрещены полностью.

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Она отметила, что менеджеры должны сделать все, чтобы каждый работник в их коллективе чувствовал себя комфортно.

Ранне Факты ICTV писали, что Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) временно запретила использование новых технологий в производстве обуви.