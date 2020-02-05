Фанат Ньюкасла на радостях снял штаны перед камерой после гола команды (18+)

Ньюкасл Юнайтед обыграл Оксфорд Юнайтед в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии со счетом 3:2.

Матч выдался довольно драматичным. Команда третьего дивизионе сравняла счет на 94 минуте и игру перевели в овертайм. Дело шло к серии пенальти, но на 116 минуте матча французский форвард сорок Аллан Сен-Максимен забил чудо-гол после сольного прохода.

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Француз побежал к трибуне с фанатами, чтобы отпраздновать взятие ворот соперника вместе с ними. Однако один из болельщик свою радость от взятия ворот продемонстрировал весьма своеобразно – мужчина спустил штаны и стал размахивать своим половым органом.

Видео поведения фаната можно посмотреть здесь.

В следующем туре Кубка Англии Ньюкасл сыграет с клубом Чемпионшипа Вест Бромвич Альбион.

Напомним, Ливерпуль благодаря автоголу прошел в 1/8 финала Кубка Англии.