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На словах он Лев Толстой: Усик написал стихотворение о хейтерах

Украинский супертяжеловес Александр Усик опубликовал в своем Instagram стихотворение, которое адресовал “голословным ребятам”.

Стихотворение приводится на языке оригинала:

Может я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить,

А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

В заметке к посту Усик написал: На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.

 

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На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.

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Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихотворением на критику, которая обрушилась на него после публикации видео с российским спецназом.

Фото: Dreamstime

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