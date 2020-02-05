Украинский супертяжеловес Александр Усик опубликовал в своем Instagram стихотворение, которое адресовал “голословным ребятам”.
Стихотворение приводится на языке оригинала:
Может я и обезьяна, так твердит один осел,
Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.
Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,
На словах ты терминатор, а по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,
А то больно будет это, будет тяжко заходить.
Голословные ребята научитесь говорить,
А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.
В заметке к посту Усик написал: На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.
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Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихотворением на критику, которая обрушилась на него после публикации видео с российским спецназом.