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Факты / Спорт

Почеттино возглавит Атлетико в случае отставки Симеоне – The Telegraph

Атлетико Мадрид изучает возможность приглашения на пост наставника команды аргентинского специалиста и экс-тренера Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино в случае отставки в конце сезона нынешнего коуча Диего Симеоне.

Спортивный директор матрасников Андреа Берта – большой поклонник работы Почеттино. В январе Маурисио во время презентации La Liga TV отметил, что его следующим местом работы точно будет Англия или Испания.

Почеттино хотел бы остаться в АПЛ из-за напряженной конкуренции среди 20 команд, хотя Атлетико – также привлекательная локация для тренеров. Они могут отставать от Барселоны и Реала, но кандидаты в тренеры смогут поработать на Ванда Метрополитано с такими футболистами, как португалец Жоау Феликс, – отмечают в издании The Telegraph.

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Диего Симеоне возглавляет Атлетико девятый сезон подряд. Почеттино покинул пост наставника шпор в ноябре 2019 после пяти лет работы с командой.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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