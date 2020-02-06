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Факты / Спорт

Бой Шевченко — Чукагян: прогноз букмекеров

Букмекеры активно принимают ставки на бой между киргизкой Валентиной Шевченко и американкой Кэтлин Чукагян, который состоится в ночь с 8 на 9 февраля на арене Toyota Center в Хьюстоне (штат Техас, США).

Спортсменки проведут бой в наилегчайшем весе в рамках турнира UFC 247. По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом противостояния является киргизская спортсменка.

Ставки на победу Шевченко принимают с коэффициентом 1,07. Тогда как успех американки Чукагян оценивается котировкой 14,0.

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Ориентировочное начало женского боя в 6.30 утра 9 февраля по киевскому времени.

Бой Шевченко – Чукагян разделяет пальму первенства главного поединка вечера со схваткой Джона Джонса и Доминика Рейеса. Фаворитом этого поединка является Джонс. Ставки на его победу оцениваются коэффициентом 1.21, против 5.60 у Рейеса.

Фото: UFC

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