Американская команда Формулы-1 Haas представила болид на сезон-2020 чемпионата по кольцевым автогонкам.

Новая ливрея выполнена в традиционных цветах команды – черном, сером и красном.

Команда вернулась к таким цветам после сезона-2019. Предыдущая ливрея была черно-золотого цвета.

We couldn’t wait any longer… Presenting our new look for 2020 #VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020

Официальная презентация болида VF-20 состоится в день стартов предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне.

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В сезоне 2020 пилотами Haas будут Ромен Гожан и Кевин Магнуссен. Новый сезон откроет Гран-при Австралии, который пройдет с 13 по 15 марта.

Прошлый сезон Haas завершил на предпоследней, девятой строчке.

Напомним, чемпионом Формулы-1 в сезоне 2019 стал пилот команды Mercedes Луис Хэмилтон.

Источник: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team