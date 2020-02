Американская команда Формулы-1 Haas представила болид на сезон-2020 чемпионата по кольцевым автогонкам.

Новая ливрея выполнена в традиционных цветах команды – черном, сером и красном.

Команда вернулась к таким цветам после сезона-2019. Предыдущая ливрея была черно-золотого цвета.

We couldn’t wait any longer…

Presenting our new look for 2020 #VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020