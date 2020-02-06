Жеребьевка ЧМ-2022: когда состоится - дата и место

Жеребьевка группового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2022 года состоится 29 ноября 2020 года. Место и точное время события определится позже.

Отбор на Мундиаль стартует в марте 2021 года и завершится матчами плей-офф в марте 2022 года.

В европейской зоне разыграют 13 путевок на чемпионат мира, который впервые примет Катар.

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Сборные распределят на 10 групп, а их победители по итогам отбора напрямую получат пропуска на ЧМ-2022. Еще три путевки разыграют 10 команд, которые заняли вторые места в группах и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/21.

Таким образом, 12 участников сначала в стыковых матчах определят шесть лучших, а в финальных матчах плей-офф – три сильнейшие сборные, которые попадут на турнир в Катар.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

Ранее стало известно, где будет базироваться сборная Украины на Евро-2020.