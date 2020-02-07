Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продолжает находиться в НИИ Склифосовского под наблюдением врачей.

21-летняя спортсменка сейчас находится в состоянии средней тяжести и находится в психосоматическом отделении.

Солдатовой запретили посещение: только передачи и беседы с врачом.

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Российскую гимнастку Александру Солдатову госпитализировали вечером 6 февраля с порезами руки. СМИ сообщили о попытке самоубийства, но сама спортсменка позже опровергла эту информацию, назвав инцидент несчастным случаем, когда она готовила завтрак на кухне. Также информацию о самоубийстве опровергла и тренер Солдатовой.

Солдатова – четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Фото: Aleksandra Soldatova