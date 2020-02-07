Голкипер сборной Уругвая нелепо протолкнул мяч между ног в свои ворота

В матче отбора на Олимпийские игры 2020 в зоне КОНМЕБОЛ встречались сборная Уругвая U-23 и сборная Бразилии U-23.

Странный эпизод в матче произошел в первом тайме на 40-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу уругвайцев.

Мяч после удара головой одного из бразильский футболистов прилетел в ноги голкипера Игнасио де Арруабаррена, но футболист его не зафиксировал и неловким движением рукой отправил его между ног в собственные ворота.

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Где Арруабаррена пытался исправить ошибку, но мяч уже пересек линию ворот. Автогол зачислили на 23-летнего вратаря. Сама встреча завершилась ничейным счетом – 1:1.

#PreolimpicoEnTyCSports QUE HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mira el partido EN VIVO aca https://t.co/JFZSFa7qWt pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

В группе отбора на Олимпиаду-2020 лидирует сборная Аргентины (3 очка), вслед идет Бразилия (2), Уругвай – на третьем месте (1).

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии футболист ударил ногой по голове лежащего болельщика.