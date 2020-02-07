24 февраля в Staples Center в Лос-Анджелесе состоится панихида по погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту и другими восемью людьми.

Дата 24.02 модная считать символической, ведь Брайант носил джерси под 24 номером, а его дочь Джианна носила майку с номером 2 в матчах за юношеские баскетбольные команды.

Церемония прощания приходится на понедельник. Однако вечером 24 февраля у клуба Лос-Анджелес Клипперс запланирована игра в Staples Center. Церемония прощания, скорее всего, состоится в течение дня.

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После известия о смерти Кобе Брайанта 26 января фанаты Лейкерс превратили Staples Center в огромный фанатский мемориал в честь Брайанта. Они несли туда цветы, майки и другие баскетбольные сувениры.

Ранее Staples Center был местом мемориала для Майкла Джексона и рэпера Nipsey Hussle.

Напомним, в честь Коби Брайанта появляются муралы по всему миру.