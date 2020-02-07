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Факты / Спорт

Украинского футболиста убрали из заявки на Лигу Европы

Хавбека шотландского Селтика и сборной Украины Марьяна Шведа убрали из заявки клуба на матчи 1/16 Лиги Европы-2019/20.

Главный тренер кельтов Нил Леннон ранее сообщил, что это связано с трудностями адаптации 22-летнего футболиста и его плохим знанием английского языка.

В текущем сезоне футболист забил 1 гол в 2 матчах. Последний раз Швед выходил на поле в футболке Селтика 19 октября 2019.

Читайте: Мыслями о финале: УЕФА показал мяч плей-офф Лиги Европы

За право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы Селтик поспорит с датским Копенгагеном.

Напомним, сборная Украины по футболу перед стартом Евро-2020 проведет три контрольных поединка в Украине в мае и июне.

Фото: УАФ

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