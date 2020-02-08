У Салаха и Хендерсона родились дети в один день через 9 месяцев после камбэка с Барселоной

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон и форвард красных Мохаммед Салах отпраздновали пополнение в своих семьях.

У футболистов в один день появились дети через 9 месяцев и 1 день после легендарного камбэка Ливерпуля в полуфинальном матче Лиги чемпионов-2019/20 против каталонской Барселоны.

Встреча состоялась 7 мая 2019, а 8 февраля 2020 года семьи двух футболистов праздновали пополнение.

У Салаха родилась вторая дочь, а у Хендерсона – сын. Капитан Ливерпуля вместе с женой Ребеккой уже воспитывают дочерей Елексу и Альбу.

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В Twitter пользователи шутят, что Салах и Хендерсон должны позвать крестным отцом Дивока Ориги, но лучше пошутил Джеймс Милнер, который заявил, что бельгийскому форварду нужно записать ассист.

В матче против Барселоны Хендерсон отыграл всю встречу и сделал результативный пас на Ориги, а Салах пропускал игру из-за травмы.

К слову, футболисты Ливерпуля получат почти €5 млн в случае победы в АПЛ.

Источник: GiveMeSport