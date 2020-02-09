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Факты / Спорт

Король UFC Джонс победил Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории Джон Джонс смог защитить титул лучшего в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса.

После пяти раундов боя на втором номерном турнире года UFC 247 Джонсу присудили победу по очкам – 48:47, 48:47, 49:46.

Победа далась чемпиону нелегко. Уже в первом раунде претендент уронил Джонса после удара по корпусу. Рейес давил и заставлял соперника ошибаться вплоть до третьей трехминутки.

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Тогда Джонсу удалось провести несколько удачных атак и, казалось, переломить ход боя. Но Рейес сумел остановить активность оппонента и продолжал работать первым номером до конца пятого раунда.

Отметим, что Джонс уже 14 раз выигрывал титульные бои, что является рекордом.

Напомним, Конор МакГрегор одержал победу над Дональдом Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

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