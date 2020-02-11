Гончарук не исключает идею совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины на Олимпийских играх в Токио-2020 заявил, что идея о совместных с Беларусью Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения.

— Я думаю, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована – сказал Гончарук.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется в течение 5-10 лет.

— Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке, – добавил он.

Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.

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Напомним, в сентябре 2019 президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы провести Олимпийские игры совместно с РФ или Украины.

Ранее Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, поскольку не имеют выбора.