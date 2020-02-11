Гвардиола может сменить Сарри в Ювентусе – The Sun

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может возглавить туринский Ювентус.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли считает, что именно испанский специалист сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

В случае, если Гвардиола согласится возглавить команду, то он сможет диктовать руководству свои условия для достижения долгожданной цели.

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Контракт Гвардиолы с горожанами заканчивается в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз – Кубок Англии.

Нынешний наставник Ювентуса Маурицио Сарре возглавил команду летом 2019 года, сменив на посту Массимилиано Аллегри.

Напомним, в 22 туре Серии А Ювентус на своем поле разгромил Фиорентину. В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают второе место, уступая Интеру по дополнительным показателям.