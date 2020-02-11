PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Гвардиола может сменить Сарри в Ювентусе – The Sun

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может возглавить туринский Ювентус.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли считает, что именно испанский специалист сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

В случае, если Гвардиола согласится возглавить команду, то он сможет диктовать руководству свои условия для достижения долгожданной цели.

Читайте: Красная для Зинченко и незабитый пенальти: Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити

Контракт Гвардиолы с горожанами заканчивается в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла АПЛ, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и один раз – Кубок Англии.

Нынешний наставник Ювентуса Маурицио Сарре возглавил команду летом 2019 года, сменив на посту Массимилиано Аллегри.

Напомним, в 22 туре Серии А Ювентус на своем поле разгромил Фиорентину. В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают второе место, уступая Интеру по дополнительным показателям.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка