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Факты / Спорт

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями – СМИ

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок.

Слухи о том, что пара ждет пополнения, появились только в январе. Накануне брат артиста Хулио Иглесиас подтвердил, что в семье Курниковой и Иглесиаса родился еще один ребенок.

— Буду ли я буду дядей? Я уже дядя. Родился ли ребенок? – Да. Мой брат сейчас счастливый отец троих детей, – сказал Хулио в эфире радиостанции ADN.

О поле ребенка неизвестно, но пара уже воспитывает двух близнецов – дочь Люси и сына Николаса.

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Курникова является двукратной чемпионкой турниров Grand Slam в парном разряде. Анна завершила карьеру теннисистки в 2003 году.

О романе Курниковой и Иглесиаса стало известно в 2001 году после съемок клипа Escape. Энрике годами скрывал свою личную жизнь – включая отношения с Анной. Иглесиас изредка делится снимками со своими детьми в Instagram.

Ранее другая российская теннисистка Мария Шарапова намекнула на свадьбу с другом принца Гарри.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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