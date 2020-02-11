Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Бразильская модель Нажила Триндаде, которая ранее обвиняла футболиста ПСЖ Неймара в изнасиловании, теперь готовит новый иск против бразильского игрока.

На этот раз девушка обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции. По ее словам, футболист перевозит девушек из Бразилии во Францию ​​с целью сексуальной эксплуатации.

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Триндаде собирается подать заявление в один из французских судов, поскольку дело, связанное с подобным обвинением, не может быть рассмотрено на территории Бразилии.

Ранее полиция открыла против Нажили Триндаде дело о клевете, мошенничество и вымогательство. Что касается Неймара, то по делу об изнасиловании был полностью оправдано – полиция не нашла достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение.

Фото: neymarjr