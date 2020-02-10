Пеле не может нормально ходить, стесняется этого – сын

Выдающийся бразильский футболист Пеле стесняется появляться на публике из-за состояния здоровья.
“Король футбола” имеет проблемы с передвижением после операции по замене тазобедренного сустава, рассказал сын Пеле Эдиньо.
– Он не может нормально ходить. Только с тростью. Стесняется этого, – сказал сын бывшего спортсмена.
Пеле стал вести замкнутый образ жизни, добавил его сын.
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– Но все хорошо, если не считать всего этого и того, что годы берут свое, – отметил он.
Напомним, Пеле госпитализировали в одну из клиник Парижа в апреле прошлого года из-за приступа лихорадки.
Источник: Globo Esporte
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