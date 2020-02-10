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Факты / Спорт

Пеле не может нормально ходить, стесняется этого – сын

Выдающийся бразильский футболист Пеле стесняется появляться на публике из-за состояния здоровья.

“Король футбола” имеет проблемы с передвижением после операции по замене тазобедренного сустава, рассказал сын Пеле Эдиньо.

– Он не может нормально ходить. Только с тростью. Стесняется этого, – сказал сын бывшего спортсмена.

Пеле стал вести замкнутый образ жизни, добавил его сын.

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– Но все хорошо, если не считать всего этого и того, что годы берут свое, – отметил он.

Напомним, Пеле госпитализировали в одну из клиник Парижа в апреле прошлого года из-за приступа лихорадки.

Источник: Globo Esporte

Фото: Dreamstime

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