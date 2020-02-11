Корейский кинорежиссер Пон Чжун Хо, который получил Оскар 2020 за лучшую режиссуру за фильм Паразиты, является большим поклонником таланта бельгийского хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брюйне.

После сенсационного успеха Паразитов, которые победили в четырех номинациях Оскара, среди которых лучший фильм, британские СМИ разыскали на Reddit ветку, где Пон Чжун Хо в ноябре отвечал на вопросы пользователей портала.

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Один из пользователей спросил Пон Чжун Хо: Каким вы видите свой последний ужин, и каких пять человек (мертвых или живых) вы б на нее пригласили?

В ответе режиссер назвал имена двух режиссеров, одной фигуристки, одного музыканта и футболиста.

— Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Ким Ен А, Джимми Пейдж и Кевин Де Брюйне. На ужин у нас была бы испанская кухня. Много паэльи.

Напомним, фильм Паразиты также победил в категории Лучший иностранный фильм.