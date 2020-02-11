Футболист французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил кардинально сменить имидж.
Неймар сбрил свою кислотно-розовую шевелюру, с которой в последнее время появлялся перед публикой. Очевидно футболисту надоел такой цвет и он побрил голову налысо.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) February 11, 2020
Ранее на подобное изменение прически решился наставник лондонского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью. По словам португальского специалиста, он просто уснул у барбера.
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В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и десять голевых передач.
Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде, которая ранее обвиняла Неймара в изнасиловании, теперь готовит новый иск против бразильского игрока. Девушка обвиняет футболиста в организации сети VIP-проституции.