Футболист французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил кардинально сменить имидж.

Неймар сбрил свою кислотно-розовую шевелюру, с которой в последнее время появлялся перед публикой. Очевидно футболисту надоел такой цвет и он побрил голову налысо.

Ранее на подобное изменение прически решился наставник лондонского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью. По словам португальского специалиста, он просто уснул у барбера.

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В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл в 18 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 15 голов и десять голевых передач.

Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде, которая ранее обвиняла Неймара в изнасиловании, теперь готовит новый иск против бразильского игрока. Девушка обвиняет футболиста в организации сети VIP-проституции.