В итальянском городе Реджо-Эмилия в театре Ромоло Валли, который построен в 1857 году, состоялась презентация нового болида конюшни Scuderia Ferrari.
Новый болид получил индекс SF 1000 в честь тысячной гонки, которую Ferrari проведет в Формуле-1 в этом сезоне.
Good morning, #Tifosi #SF1000 #essereFerrari pic.twitter.com/h3gvnL3f3k
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 12, 2020
Автомобиль традиционного красного цвета. На трассе болид впервые появится 17 февраля, в первый день предсезонных тестов, которые пройдут в Барселоне.
Читайте: Haas первым в Формуле-1 представил болид на сезон 2020
На сезон 2020 состав пилотов Scuderia Ferrari остался неизменным – за команду продолжат выступать Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
2020. New decade, same goal.
Discover all contents at https://t.co/3v8D5ebZmw#SF1000 #essereFerrari pic.twitter.com/eXXUWhgc3U
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020
Первый этап Формулы-1 стартует Гран-при в австралийском Мельбурне с 13 по 15 марта.
В прошлом сезоне в общем зачете итальянская команда заняла второе место, уступив чемпионство Mercedes, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон шестой раз в карьере стал чемпионом Формулы-1.
Фото: Scuderia Ferrari