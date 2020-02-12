В итальянском городе Реджо-Эмилия в театре Ромоло Валли, который построен в 1857 году, состоялась презентация нового болида конюшни Scuderia Ferrari.

Новый болид получил индекс SF 1000 в честь тысячной гонки, которую Ferrari проведет в Формуле-1 в этом сезоне.

Автомобиль традиционного красного цвета. На трассе болид впервые появится 17 февраля, в первый день предсезонных тестов, которые пройдут в Барселоне.

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На сезон 2020 состав пилотов Scuderia Ferrari остался неизменным – за команду продолжат выступать Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Первый этап Формулы-1 стартует Гран-при в австралийском Мельбурне с 13 по 15 марта.

В прошлом сезоне в общем зачете итальянская команда заняла второе место, уступив чемпионство Mercedes, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон шестой раз в карьере стал чемпионом Формулы-1.

Фото: Scuderia Ferrari