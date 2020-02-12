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Факты / Спорт

Наполи обыграл Интер и прошел в финал Кубка Италии

Интер и Наполи встречались в рамках полуфинала Кубка Италии. Встреча состоялась в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (более известный как Сан-Сиро) и завершилась счетом 0:1 в пользу Наполи.

Счет в матче на 57-й минуте открыл футболист Наполи Фабиан Руис. Футболисты Интера в матче не отличились забитыми голами.

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Соответственно, по результатам матча, в финал Кубка Италии прошла команда Наполи.

Напомним, ранее Наполи встречался с Лацио в рамках четвертьфинального матча Куба Италии сезона 2019/20. Встреча закончилась победой Наполи.

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