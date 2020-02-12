Red Bull показал болид на новый сезон в Формуле-1

Презентация нового болида Red Bull состоялась в соцсетях команды. Машина получила индекс RB16.

Болид сохранил традиционные красно-желто-черные цвета. Отличием от прошлогодней модели стало множество отверстий на кончике носового обтекателя, созданных для улучшения аэродинамических качеств.

What a beauty @Max33Verstappen and the RB16 are shining in the Silverstone spotlight #ChargeOn pic.twitter.com/9syFpjIeni — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020

На сезон-2020 Формулы-1 состав пилотов остался без изменений: свои выступления продолжит голландец Макс Ферстаппен и представитель Таиланда Алекс Элбон.

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В прошлом сезоне Ферстаппен занял в личном зачете чемпионата мира третье место, уступив лишь пилотам Mercedes – британцу Льюису Хэмилтону и финну Валттери Боттасу. В Кубке конструкторов Red Bull стал третьим – после Mercedes и Ferrari.

Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Макао из-за вспышки коронавируса.

Источник: Aston Martin Red Bull Racing