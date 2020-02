Red Bull показал болид на новый сезон в Формуле-1

Презентация нового болида Red Bull состоялась в соцсетях команды. Машина получила индекс RB16.

Болид сохранил традиционные красно-желто-черные цвета. Отличием от прошлогодней модели стало множество отверстий на кончике носового обтекателя, созданных для улучшения аэродинамических качеств.

What a beauty @Max33Verstappen and the RB16 are shining in the Silverstone spotlight #ChargeOn pic.twitter.com/9syFpjIeni

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020