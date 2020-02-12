PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Red Bull показал болид на новый сезон в Формуле-1

Презентация нового болида Red Bull состоялась в соцсетях команды. Машина получила индекс RB16.

Болид сохранил традиционные красно-желто-черные цвета. Отличием от прошлогодней модели стало множество отверстий на кончике носового обтекателя, созданных для улучшения аэродинамических качеств.

На сезон-2020 Формулы-1 состав пилотов остался без изменений: свои выступления продолжит голландец Макс Ферстаппен и представитель Таиланда Алекс Элбон.

Смотрите: Ferrari представила болид Формулы-1 для сезона 2020 года

В прошлом сезоне Ферстаппен занял в личном зачете чемпионата мира третье место, уступив лишь пилотам Mercedes – британцу Льюису Хэмилтону и финну Валттери Боттасу. В Кубке конструкторов Red Bull стал третьим – после Mercedes и Ferrari.

Напомним, Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Макао из-за вспышки коронавируса.

Источник: Aston Martin Red Bull Racing

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка