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Факты / Спорт

Ввели в кому: BMX-гонщик получил тяжелую травму головы на Кубке мира

23-летний австралийский BMX-гонщик Кай Сакакибара оказался в коме после ужасной аварии.

Парень получил тяжелую травму головы после падения во время раунда Кубка мира в Батерсте в субботу, 8 февраля.

В воскресенье утром гонщику сделали операцию, чтобы снять давление на его мозг. После этого Сакакибару поместили в искусственную кому.

Его семья заявила, что он находится в “критическом, но стабильном” состоянии.

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На данный момент Сакакибара занимает 10 место в мировом рейтинге BMX-гонщиков.

Напомним, голкипер женской команды Ливерпуля и сборной Англии Фрэн Китчинг получила травму лица на тренировке.

Источник: BBC

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