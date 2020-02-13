22-летний форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус разошелся с бразильской моделью Фернандо Кьерос после нескольких месяцев отношений и совместной жизни.

Отношения Габриэла и Фернанды начались летом прошлого года, но строгая мама футболиста Вера не позволила девушке переезжать к игроку. Фернанде во время пребывания в Англии приходилось жить в гостинице.

В октябре они все же съехались, но на Рождество счастливая история закончилась. Девушка улетела на праздники к семье в Бразилию, а Жезус разорвал отношения.

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Футболист отписался от Кьерос в Instagram, позвонил и сказал, что между ними все кончено. Жезус заявил, что не хочет отношений и решил сосредоточиться на карьере.























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Также Жезус не скрывает, с кем бы он ни встречался – самой главной в его жизни всегда будет мама. Мама футболиста и старший брат Кайк большую часть года проживают с ним в Англии, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

В интервью Yahoo Brazil старший брат игрока признался, что их мать контролирует их кошельки, а ночные клубы, пьянки и курение – под строгим запретом в семье. Сама Вера заявила, что не позволит своим сыновьям губить дочерей других.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард ПСЖ Неймар закрутил роман с очередной моделью.

Фото: Fernanda Queiroz