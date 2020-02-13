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Факты / Спорт

В Италии грозятся конфисковать новый болид Ferrari

Одно из самых известных сообществ Италии по защите прав потребителей угрожает подать в суд на Ferrari и призывает правительство конфисковать новенький болид конюшни на сезон 2020 в Формуле-1.

Аналогичные претензии к Ferrari это общество выражало в прошлом году. Камнем преткновения является размещение на ливрее нового болида фирменного знака Mission Winnow – бренда, созданного табачной и сигаретной компанией Philip Morris, которая является давним спонсором Ferrari.

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На своем сайте Mission Winnow не ассоциирует себя с табаком, но сообщество по защите прав потребителей Codacons утверждает, что на самом деле это является скрытой рекламой табака, которая запрещена в Италии.

— Решение министерства здравоохранения соглашается с нами по всем направлениям, мы начнем судебное производство против Ferrari. Мы также попросим конфисковать новый болид SF1000, который представили в Реджо-Эмилия, – заявил президент Codacons Карло Ренци.

Напомним, Ferrari представил новый болид SF 1000 на сезон 2020 в Формуле-1. Презентация состоялась в театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия.

Источник: GrandPX

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