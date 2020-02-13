Милан и Ювентус встречались в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии.
Встреча прошла на Сан-Сиро в Милане и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Первый тайм матча прошел без голов, но после перерыва Ребич сумел открыть счет после великолепного паса Кастильехо, который навесил с правого фланга.
На 42 минуте желтую карточку получил Тео Эрнандес (Милан) – за грубый фол против Дыба на левом фланге атаки своей команды. Также на 72 минуте он заработал вторую желтую карточку и удаление.
Соответственно, Милан остался в меньшинстве.
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На 91 минуте Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, а Доннарумма бросился в угол.
Таким образом Ювентус сровнял счет.
Во время матча Ювентус больше владел территориальным преимуществом, но подопечные Пиолы имели больше моментов у ворот соперника.
Ответный матч команд состоится 4 марта в Турине.
Напомним, в 22 туре Серии А Ювентус на своем поле разгромил Фиорентину. В турнирной таблице чемпионата Италии туринцы занимают второе место, уступая Интеру по дополнительным показателям.