Милан и Ювентус встречались в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

Встреча прошла на Сан-Сиро в Милане и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первый тайм матча прошел без голов, но после перерыва Ребич сумел открыть счет после великолепного паса Кастильехо, который навесил с правого фланга.

На 42 минуте желтую карточку получил Тео Эрнандес (Милан) – за грубый фол против Дыба на левом фланге атаки своей команды. Также на 72 минуте он заработал вторую желтую карточку и удаление.

Соответственно, Милан остался в меньшинстве.

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На 91 минуте Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, а Доннарумма бросился в угол.

Таким образом Ювентус сровнял счет.

Во время матча Ювентус больше владел территориальным преимуществом, но подопечные Пиолы имели больше моментов у ворот соперника.

Ответный матч команд состоится 4 марта в Турине.