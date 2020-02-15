Барселона встречалась с Хетафе в рамках матча 24-го тура испанской Примеры. Матч прошел на Камп Ноу в Барселоне и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

На 22-й минуте первого тайма Кике Сетьену пришлось делать вынужденную замену из-за травмы Жорди Альбы, которого сменил на поле Фирпо Хуниор. Но уже через две минуты гости вышли вперед после удара Аллана Ньома. Одна арбитр решил пересмотреть эпизод с голом синих с помощью VAR, после чего отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке.

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А счет в матче открыл Антуан Гризманн после паса от Лионеля Месси на 33-й минуте. Еще до перерыва Серхи Роберто удвоил преимущество блаугранас.

На 66-й минуте Анхель получил пас в штрафной и красивым ударом вогнал мяч в сетку ворот Тер Штегена.

После 24-х туров Барселоны занимает второе место, имея в активе 52 пункта. Хетафе (42) идет третьим.

Напомним, Барселона вылетела на стадии 1/4 финала Кубка Испании от Атлетика из Бильбао.