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Факты / Спорт

Ливерпуль благодаря Мане обыграл Норвич и одержал 17-ю подряд победу в АПЛ

Норвич встречался с Ливерпулем в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Матч прошел на стадионе Карроу Роуд в Норвиче и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без голов: хозяева не нанесли ни одного удара по воротам, а у мерсисайдцев лишь один из девяти ударов был в створ ворот.

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После перерыва ситуация на поле почти не изменилась, поэтому наставник красных Юрген Клопп решил пустить в бой Фабиньо и Садио Мане. И сенегалец отблагодарил немецкому наставнику на 78-й минуте. Хендерсон выдал длинный пас на Мане, которому оставалось только подставить ногу, чтобы мяч оказался в сетке ворот.

После 26-ти туров Ливерпуль продолжает беспрекословно лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 76 очков, а Норвич Сити (18) остается на последней, 20-й, строчке.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии (FA) закрыла расследование Ливерпуля по делу о взломе скаутской системы Манчестер Сити.

Фото: Getty Images

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