В рамках 24 тура Примеры Валенсия принимала Атлетико на стадионе Месталья. Встреча завершилась ничьей – 2:2.

Матч начался очень динамично и уже на 15-й минуте гости открыли счет. Маркос Льоренте получил мяч прямо перед воротами соперников и легко переиграл вратаря.

Однако под конец первого тайма хозяева показали, что Атлетико не стоит расслабляться. На 40-й минуте Гомес получил прекрасную передачу с углового и прострелил в центр штрафной площадки, где уже поджидал Габриэл Паулиста, который головой отправил мяч в центр ворот.

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До конца первого тайма гостям удалось еще немного пошатать нервы Валенсии. Томас Партей на 43-й минуте отобрал мяч у хозяев, быстро прорвался к штрафной зоне и пробил в дальний левый угол.

Во втором тайме Валенсия дала ответ Атлетико. На 59-й минуте Жоффрей Кондогбиа смог направить мяч в сетку ворот соперников.

По результатам матча Атлетико занимает в турнирной таблице четвертое место с 40 очками, в то время как Валенсия расположилась на шестом месте. В ее активе 38 очков.

К слову, букмекеры дали прогноз на матч Атлетико – Ливерпуль, который состоится 18 февраля.