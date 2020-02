Богдан Бутко на правах аренды перешел в польский Лех из Познани.

Соглашение защитника донецкого Шахтера и сборной Украины с польским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне 29-летний Богдан не провел ни одного официального матча за горняков, а на зимний сбор футболист не попал в заявку Шахтера.

Воспитанник Шахтера в трех предыдущих сезонах провел за клуб 64 матча во всех турнирах.

– Bohdan to piłkarz, który wie, jak smakuje mistrzostwo i co to znaczy grać w Lidze Mistrzów, a także który wielokrotnie występował w reprezentacji Ukrainy. Te wszystkie elementy sprawiają, że będzie wartością dodaną do zespołu – mówi Tomasz Rząsa https://t.co/yxldpqnPH8 pic.twitter.com/tdOP06VJGj

— Lech Poznań (@LechPoznan) February 17, 2020