УЕФА учредил награду лучшему игроку матча на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Награду будут вручать футболистам после каждой игры.

Определять лауреатов награды на каждом матче Лиги чемпионов 1/8 финала и дальше будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе.

— После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей, – говорится в сообщении УЕФА.

Среди технических обозревателей УЕФА на матчах будут и бывшие футбольные звезды Робби Кин, Фил Невилл, Гарет Саутгейт, Пэки Боннер, Айтор Каранка, Роберто Мартинес, Козмин Контра и другие.

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Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов стартуют завтра, 18 февраля, – Атлетико примет дома Ливерпуль, а Боруссия встретится с ПСЖ. В среду состоятся еще два матча Аталанта – Валенсия и Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг.

Напомним, Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на сезоны 2020/21 и 2021/22 за нарушение правил финансового фэйр-плей.