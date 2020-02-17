PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов

УЕФА учредил награду лучшему игроку матча на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Награду будут вручать футболистам после каждой игры.

Определять лауреатов награды на каждом матче Лиги чемпионов 1/8 финала и дальше будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе.

— После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей, – говорится в сообщении УЕФА.

Среди технических обозревателей УЕФА на матчах будут и бывшие футбольные звезды Робби Кин, Фил Невилл, Гарет Саутгейт, Пэки Боннер, Айтор Каранка, Роберто Мартинес, Козмин Контра и другие.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов стартуют завтра, 18 февраля, – Атлетико примет дома Ливерпуль, а Боруссия встретится с ПСЖ. В среду состоятся еще два матча Аталанта – Валенсия и Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг.

Напомним, Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на сезоны 2020/21 и 2021/22 за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка