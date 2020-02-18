Сегодня, 18 февраля, стартуют первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.

Борьбу за трофей продолжают 16 команд, которые завоевали это право по итогам группового этапа турнира.

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На этой стадии нет украинских команд, но есть два представителя сборной Украины – Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Руслан Малиновский (Аталанта), которые вместе со своими командами продолжают битву за кубок.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21:

Атлетико Мадрид – Ливерпуль

Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг

Челси – Бавария

Наполи – Барселона

Лион – Ювентус

Также Факты ICTV запустили голосования и предлагают вам предсказать будущего победителя турнира, финал которого состоится 30 мая в Стамбуле.