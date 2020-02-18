Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду и испанская модель и танцовщица Джорджина Родригес – одна из самых медийных пар в мире.

Об их личной жизни известно не так много. Испанский телеканал Telecinco провел собственное расследование, выяснив, что футболист ежемесячно платит своей девушке.

Жизнь Родригес сильно изменилось после встречи с Роналду. С молодой продавщицы одного из магазина в Мадриде она стала девушкой одного из лучших футболистов мира. Это позволило ей попробовать себя в роли модели для таких брендов, как Louis Vuitton и Gucci.

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В ходе расследования журналисты выяснили, что португалец ежемесячно выплачивает девушке сумму от €50 до €100 на “расходы и уход за детьми”. Также Джорджина имеет собственный доход от рекламы в Instagram – €8 тыс.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 6, 2019 at 5:01am PST

Также стало известно, что за каждое интервью Джорджина просит около €100 тыс. Хотя за свое последнее интервью в программе Ya es mediodía девушка ничего не взяла.

Впервые о романе Джорджины и Роналду стало известно в 2016 году.

К слову, Криштиану Роналду и Джорджина показали подарки, которые подарили футболисту на 35-летие.

Источник: PasionFutbol

Фото: Cristiano Ronaldo