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Факты / Спорт

На Токийском марафоне отменили массовый забег из-за паники вокруг Covid-19

На марафоне в Токио 1 марта не состоится массовая гонка, в которой должно было принять участие 38 тыс. человек. Зато, организаторы заявили, что произойдет небольшой забег на элитном поле, в котором примут участие 176 спортсменов и 30 спортсменов-колясочников.

— Мы готовились к Токийскому марафону, вводя профилактические меры безопасности, однако теперь, когда в Токио подтвердили случай заражения Covid-19, мы не можем допускать мероприятие в таких масштабах, на которые мы сначала ожидали, – отметили организаторы.

Организаторы заявили, что всем зарегистрированным атлетам разрешено отложить выступление до следующего года. Однако им придется снова заплатить, чтобы принять участие в гонке. Также им не вернут деньги за отмененную нынешнюю гонку.

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Спортсменка из Великобритании, которая должна была участвовать в гонке рассказала, что понимает решение организаторов, но с личной и финансовой точки зрения это было трудно принять за 13 дней до гонки. Ведь британка и ее муж упорно готовились к забегу всю зиму и потратили на рейсы и гостиницы €3,6 тыс.

На прошлой неделе организаторы Токийского марафона уверенно заявили, что он состоится и рассказали об идее с хирургическими масками, которые должны были раздать всем бегунам. Также они отметили, что 1800 участников марафона из Китая могут отложить свое участие до 2021 года без каких-либо штрафов.

К слову, ВОЗ не видит оснований для отмены летних Олимпийских игр в Токио 2020 из-за коронавируса.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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