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Факты / Спорт

Тоттенхэм потерял своего форварда из-за перелома руки

Форвард лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин перенесет операцию на этой неделе.

У южнокорейского футболиста диагностировали перелом руки после домашнего матча 26-го тура АПЛ против Астон Виллы (2:3), в котором он отметился голом в компенсированное время.

— После операции наш медицинский персонал рассмотрит варианты реабилитации Сона. Ожидается, что футболист пропустит несколько недель, – говорится в пресс-релизе на сайте Тоттенхэма.

По информации The Athletic кореец не сможет выйти на поле ближайшие восемь недель.

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В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за Тоттенхэм 21 матч в АПЛ, в котором отличился девятью забитыми голами и восемью ассистами. После 26-ти туров чемпионата Англии шпоры занимают пятую строчку.

19 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле встретится с немецким РБ Лейпцигом.

Букмекеры уже дали свой прогноз на поединок Тоттенхэм – РБ Лейпциг.

Источник: Tottenham Hotspur, The Athletic

Фото: Dreamstime

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