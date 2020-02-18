PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов-2020

УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов 2020, который состоится в Стамбуле 30 мая.

В оформлении мяча использовали пурпурную гамму. и карту Стамбула с его причудливой сетью улиц, переулков и каналов.

Изображенные на мяче белые звезды контрастируют с фрагментами карты и отражают богатство культурного наследия Стамбула.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Новейшие технологии adidas, которые применили при изготовлении мяча, позволят топ-футболистов Европы демонстрировать свою лучшую игру на протяжении всего турнира. Текстура внешнего покрытия, которая используется во всех мячах adidas для Лиги чемпионов, обеспечивает надежное сцепление и контроль.

  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов-2020 / 4 фотографии

Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с первых матчей 1/8 финала турнира Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ.

К слову, Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть первые матчи 1/8 финала ЛЧ-2020/21 Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ.

Фото: adidas

Источник: УЕФА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка