УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов 2020, который состоится в Стамбуле 30 мая.

В оформлении мяча использовали пурпурную гамму. и карту Стамбула с его причудливой сетью улиц, переулков и каналов.

Изображенные на мяче белые звезды контрастируют с фрагментами карты и отражают богатство культурного наследия Стамбула.

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Новейшие технологии adidas, которые применили при изготовлении мяча, позволят топ-футболистов Европы демонстрировать свою лучшую игру на протяжении всего турнира. Текстура внешнего покрытия, которая используется во всех мячах adidas для Лиги чемпионов, обеспечивает надежное сцепление и контроль.















УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов-2020 / 4 фотографии

Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с первых матчей 1/8 финала турнира Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ.

К слову, Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть первые матчи 1/8 финала ЛЧ-2020/21 Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ.

Фото: adidas